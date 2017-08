Kim Kardashian : Ultrasexy sans soutien-gorge comme Kendall Jenner !

Kim Kardashian et Kendall Jenner ont pris un malin plaisir à chiner dans les rayons de Search & Destroy, à la recherche d'un ou plusieurs articles rares.

Plus que sur leurs trouvailles, l'attention des photographes et de la foule de curieux s'est portée sur les tenues portées par les soeurs shoppeuses. Celle de l'épouse de Kanye West et maman de North et Saint West était composée d'un body noir transparent et porté sans soutien-gorge, révélant ses jolies formes, d'un short cargo camouflage et de sandales Manolo Blahnik. Des lunettes de soleil Versace accessoirisaient son look du jour.

Kendall Jenner portait une robe Zimmermann et des bottes Alexandre Vauthier, un modèle dévoilé au cours du dernier défilé Haute Couture du créateur français, début juillet à la Fashion Week de Paris.