Kendall Jenner : Sans soutien-gorge ou toute nue, le top model régale !

"Je n'ai pas souvent l'habitude d'être sexy. J'adore être sexualisée parce que ça ne m'arrive pas souvent", a récemment confié Kendall Jenner au photographe Mario Testino. Ce désir ne se limite pas qu'aux séances photos, défilés de mode et événements mondains : la jolie brune suscite également de nombreux fantasmes en pleine rue, dispensée de soutien-gorge !

Kendall Jenner a été aperçue à New York ce dimanche 30 juillet. Le top model de 21 ans a passé son après-midi avec Bella Hadid, et visité une exposition photo dans une galerie d'art. Elle était habillée d'un chemisier rouge Bec + Bridge, porté sans soutien-gorge et noué au ventre, un jean et des chaussures Stuart Weitzman. Des lunettes de soleil, un sac vintage Christian Dior et un collier Bagatiba accessoirisaient sa tenue.

Ce week-end également, de nouveaux clichés de Kendall, entièrement nue, ont été mis en ligne. La photographe Sasha Samsonova en est l'auteur et a régalé ses followers Instagram, ainsi que ceux du mannequin.