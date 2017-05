Kendall Jenner veut se montrer plus souvent nue : "J'adore être sexualisée"

Elle est l'un des mannequins les plus demandés de la planète mode et people. Trois ans après le lancement de sa fulgurante carrière, Kendall Jenner a profité d'un podcast enregistré avec le célèbre photographe Mario Testino sur sa plateforme Mira Mira pour évoquer leurs collaborations passées et les shootings photo qui les ont le plus marqués.

En janvier dernier, le top de 21 ans avait posé devant l'objectif de l'artiste péruvien pour la couverture du magazine V. A moitié nue, Kendall y dévoilait un impressionnant (faux) tatouage représentant un serpent. Amenée à s'exprimer sur cette séance photo, la petite soeur de Kim Kardashian a ainsi expliqué qu'elle avait adoré ce look torride et osé. "Je n'ai pas souvent l'habitude d'être sexy. J'adore être sexualisée parce que ça ne m'arrive pas souvent", a-t-elle admis. "C'est tellement bizarre car tu as le corps pour. Peut-être que les gens sont intimidés à l'idée de t'emmener là-dedans. Peut-être que tu as fait beaucoup de couvertures pour le Vogue américain et qu'on te voit donc plus dans un registre qui est lié aux vêtements", a répondu Mario Testino.

Après Pepsi et le Fyre Festival, une nouvelle polémique

Lors de ce podcast, la compagne supposée du rappeur A$AP Rocky a également évoqué ses amitiés dans le showbiz. Alors qu'on la pensait inséparable de Gigi Hadid (22 ans) depuis toujours, la bombe américaine a fait une étonnante révélation en expliquant qu'elle avait d'abord été copine avec la petite soeur de son amie, Bella (20 ans). "Gigi et moi avons commencé à nous rapprocher lorsque nous avons débuté notre carrière de mannequin. Mais Bella et moi étions en réalité de très bonnes amies depuis le lycée, nous traînions tous les jours ensemble à l'école bien avant que l'une de nous commence à travailler. C'est drôle parce que beaucoup de gens ignorent que Bella et moi sommes amies depuis cinq ou six ans", a-t-elle déclaré.

Autant d'anecdotes qui peuvent faire office de distractions. Car depuis quelques semaines, Kendall Jenner enchaîne bien malgré elle les polémiques. Lynchée pour sa publicité Pepsi et moquée pour avoir été l'une des ambassadrices du catastrophique Fyre Festival (elle a touché 250 000 dollars pour faire la promotion sur les réseaux sociaux de l'événement, qui s'est soldé par un fiasco), la pétillante brunette est aujourd'hui sous le feu des critiques car elle a été choisie pour faire la couverture du Vogue Inde, à l'occasion du dixième anniversaire de la publication. Plusieurs internautes et lecteurs ont fait savoir leur mécontentement auprès du magazine, regrettant que la star de cette édition spéciale ne soit pas une personnalité indienne.