Kim Wilde a peur d'être enlevée par les extraterrestres...

Kim Wilde, chanteuse incontournable des années 1980, est persuadée que les petits hommes verts existent et lui en veulent. Dans une interview accordée à Attitude, elle a expliqué être terrifiée par les extraterrestres...

L'interprète de Kids in America a raconté une mésaventure qui se serait produite dans son jardin en 2009. "Il y avait deux lumières très fortes, juste au-dessus des nuages, qui faisaient des allers et retours d'une manière extraordinaire. D'autres personnes en ont aussi été témoins. On en avait même parlé dans les journaux locaux", a-t-elle d'abord rappelé. Depuis, la star a peur pour sa vie ! "J'ai peur qu'ils me téléportent et que je sois obligée de leur chanter Kids in America pour le reste de ma vie. J'ai peur que les extraterrestres reviennent pour m'enlever", a-t-elle ajouté.

La chanteuse, aujourd'hui âgée de 57 ans, reste traumatisée par ce qu'elle pense avoir vu. "Quand vous voyez quelque chose d'aussi extraordinaire, vous n'être plus vraiment vraiment la même personne", a-t-elle dit.

