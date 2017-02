Kit Harrington (Game of Thrones) : Dépucelé vers 13 ans, il regrette...

Kit Harrington, alias Jon Snow dans la série au succès planétaire Game of Thrones, a accordé une interview sans langue de bois à l'édition américaine de Elle. L'acteur, que l'on retrouvera cet été dans la 7e saison de la série, a notamment évoqué sa sexualité précoce...

Alors que Kit Harrington était interrogé sur la perte de virginité de son personnage, lors d'une scène mémorable dans une grotte, il a accepté d'en dire plus sur la manière dont lui-même a perdu la sienne ! "La mienne était un peu moins balourde. (...) C'était le truc typique de la jeunesse, lors d'une fête. J'était d'ailleurs sans doute trop jeune", a-t-il dit. S'il ne précise pas son âge au moment des faits, il donne une sacrée indication en précisant que ce n'était pas à 13 ans, comme le questionnait le magazine. "Non mais ce n'est pas très éloigné. Je pense que la fille et moi voulions simplement nous lancer. Soit vous tenez le coup et le moment venu vous faites les choses bien, soit vous êtes trop jeune et vous décidez de vous débarrasser de ce problème encombrant", a-t-il ajouté.

Aujourd'hui, l'acteur britannique de 30 ans, qui sera à l'affiche du film Brimstone le 22 mars, file le parfait amour avec son ancienne partenaire dans Game of Thrones, Rose Leslie (alias Ygritte).

Thomas Montet