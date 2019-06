Koh-Lanta 2019 : Cindy, enceinte, va bientôt se marier !

Cindy n'a peut-être pas remporté Koh-Lanta 2019 face à Maud ce 21 juin 2019 mais elle n'est pas prête pour autant d'oublier la finale du programme d'aventures de TF1.

La belle blonde de 31 ans, qui est enceinte de son premier enfant avec son compagnon Thomas, a en effet pu évoquer publiquement son bonheur au micro de Denis Brogniart. "Je suis dans mon sixième mois de grossesse Denis, j'attends une petite fille", a-t-elle tout d'abord lancé avant que son chéri, assis dans le public, soit interrogé à son tour. Ce dernier a poursuivi alors que l'animateur l'interrogeait sur "une autre bonne nouvelle" à venir : "Son deuxième voeu c'était le mariage et c'est fait, il y a eu la demande !"

Aussitôt, Cindy a levé sa main pour montrer une bague et a confirmé à Denis Brogniart qu'elle avait bien dit "oui" à son compagnon. "C'est un rêve que je vis, Koh-Lanta m'a persuadée du fait que la famille et l'entourage c'est le plus important et c'est vrai qu'en rentrant, quelle belle surprise ! Il avait prévu sa demande et puis les retrouvailles ont été très chaleureuses hein !", a-t-elle commenté avec malice.

Pour rappel, Cindy avait déjà évoqué le sexe de son futur bébé il y a quelques jours lors d'un entretien avec Télé Loisirs. Elle avait alors révélé que son chéri Thomas et elle attendaient une petite fille. C'est le 26 mai dernier que l'aventurière avait officialisé sa grossesse sur Instagram en publiant une photo d'elle la tête dans la cuvette de ses toilettes, son amoureux à ses côtés. "Cette fois-ci, ce n'est pas une gueule de bois... mais bien la fin de 3-4 mois de nausées. Bien heureuse de vous annoncer en ce jour de fête des Mères qu'en octobre, un solide gaillard ou belle poulette viendra combler notre vie. Et pour reprendre les mots d'une personne que j'admire : 'C'est le plus joli totem de la vie, une immunité pour l'éternité'", avait-elle écrit.