Finale de Koh-Lanta 2019 : Maud grande gagnante, un match très serré !

Après la course d'orientation puis l'épreuve des poteaux, Cindy et Maud sont les deux finalistes de Koh-Lanta 2019. Leur sort est entre les mains du Jury Final composé de Cyril, Maxime, Nicolas, Mohamed, Angélique, Sophie Brice, Béatrice, Alexandre, Frédéric.

Conseil final

Les aventuriers découvrent ceux qui n'ont pas trouvé le poignard à l'orientation, à savoir Aurélien et Clo. Angélique est déçue de voir que son ami n'est pas allé plus loin.

Dans la foulée, ils découvrent que Steeve a perdu les poteaux. Mohamed est dégouté et Béatrice pleure ! Cyril de son côté jubile. La raison ? Il sait que Maud est qualifiée pour la suite.

Vient alors l'heure d'accueillir les deux finalistes, Cindy et Maud. Une finale de Koh-Lanta avec une femme de plus de 50 ans est une première comme le précise Denis Brogniart. Et voir deux femmes sur les poteaux ce n'est arrivé que deux fois dans Koh-Lanta et la dernière fois date d'il y a 15 ans.

Cyril règle alors ses comptes avec Cindy et lui rappelle qu'elle lui avait promis qu'ils iraient aux poteaux ensemble. Elle répond qu'elle a discuté avec Clo et Steeve qui voulaient l'éliminer car il faisait peur pour la course de l'orientation... C'est alors que Maud s'en mêle et prend la défense de Cindy. Mohamed fait de même, frôle l'agressivité et l'impolitesse.

Après les discours des deux finalistes, le Jury Final vote pour celui qu'il estime le plus méritant.

Retour à Paris en direct où les candidats sont réunis.

Dépouillement

L'heure du dépouillement est arrivée.

Avec sept voix contre six c'est Maud qui a gagné la finale de Koh-lanta 2019.