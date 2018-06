Koh-Lanta All Stars : Des candidats mieux payés ? La vérité sur les salaires !

En pleine diffusion de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1), certains aventuriers au casting se faisaient la guerre par réseaux sociaux interposés. Dylan n'avait rien arrangé en assurant fin avril, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), avoir touché 27 000 euros, un salaire plus élevé que celui de ses camarades pour participer à cette édition All Stars. Dans le Quart d'heure médias de Puremédias, Alexia Laroche-Joubert, patronne d'ALP (Adventure Line Productions), la société productrice du programme, a finalement réagi à cette annonce.

"Tout le monde a été payé le même montant, assure-t-elle alors. Il y a eu beaucoup d'intox, ils se sont monté le bourrichon, pour faire enrager les autres et ça a marché. Je trouve ça regrettable." D'ailleurs, Alexia Laroche-Joubert a assisté, démunie, aux différents règlements de comptes... avant de finalement prendre la décision d'intervenir.

"Sincèrement, je leur ai dit à tous que je trouvais cela puéril. Que je regrettais de les voir s'exprimer comme cela. Avec autant de rancoeurs entre les uns et les autres", lâche-t-elle. Et de poursuivre : "Je trouve ça vraiment dommage. À un moment, je leur ai dit : 'Moi, je lâche, si vous voulez vous entretuer, allez-y ! Je trouve ça ridicule et dommage pour vous car nous, on s'en sort, on sait ce que l'on produit et vous vous entachez vous-même !'"

Si les relations entre aventuriers ont mal tourné, la productrice sait quelle en est la raison. "C'est très particulier un All Stars avec des aventuriers qui ont déjà vécu l'aventure. Il y a des arriérés entre eux qui se ressentent aussi sur le tournage", confie-t-elle. Peut-être faisait-elle référence à l'amitié qui lie Dylan à Yassin ou encore à celle de Javier et Pascal...