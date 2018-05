Koh Lanta, annulé : Denis Brogniart évoque un "moment difficile"

Alors qu'il venait faire la promotion du nouveau numéro de L'aventure Robinson (TF1) avec Amir et Christine Bravo, ce mercredi 23 mai 2018, Denis Brogniart n'a pu échapper à une question sur l'affaire qui fait tant de bruit concernant la 19e saison de Koh-Lanta. Pour rappel, elle a été annulée après que Candide Renard (21 ans) a accusé son coéquipier Eddy Guyot (34 ans) d'agression sexuelle, après quatre jours de tournage.

Un "moment difficile" pour Denis Brogniart qui a évoqué sa réaction après avoir appris les supposés faits : "Koh Lanta ne s'arrête pas. On a vécu un moment difficile. Je suis le premier à avoir dit qu'il était impossible pour moi de continuer le tournage compte tenu de ce qui s'était passé. Et encore une fois, je ne suis ni juge, ni flic, je ne prends position pour personne. Néanmoins, dès l'instant où il y a des accusations aussi graves que celles qui ont été énoncées, il est impossible pour moi de continuer. Ce qui est formidable, c'est que mon avis a été partagé par la totalité des dirigeants de la société de production et de TF1, en quelques heures, et on a décidé d'arrêter."

L'animateur de 50 ans a ensuite dévoilé la première chose qu'il a faite après avoir appris que Candide Renard portait ces accusations : "À titre personnel, dans la seconde où j'ai appris ce qui s'était passé, en pleine nuit, j'ai appelé Alexia Laroche-Joubert, et j'ai dit spontanément : 'Le jeu ne conti­nuera pas.' " Il n'a en revanche pas souhaité en dire plus concernant l'affaire, car la justice se penche actuellement sur le dossier. "Je ne prends position pour rien, je ne cherche même pas à savoir. Moi ce que je sais, c'est qu'il y a eu des accusations. A partir de là, je ne peux plus faire mon travail comme le programme fami­lial et diver­tis­sant l'impose", a-t-il conclu.

Ce n'est pas la première fois que Denis Brogniart s'exprime sur le sujet. Le 15 mai dernier, il postait une vidéo sur Twitter dans laquelle il évoquait dans un premier temps la déception des 21 candidats : "Ils avaient commencé leur Koh-Lanta, cette aventure dont ils rêvaient. Je les ai rencontrés tous au moment où la mauvaise nouvelle leur a été annoncée. Je vous laisse imaginer leur immense déception et leur grande tristesse." Il confiait aussi qu'il ne savait pas comment l'édition pouvait continuer après de telles accusations.