Koh-Lanta : Un candidat raconte, "Dans la nuit, Candide est venue contre moi..."

Les témoignages se multiplient dans l'affaire Koh-Lanta (TF1). Pour rappel, le tournage de la 19e saison du programme a été annulé après que Candide Renard, candidate et fille de l'entraîneur Hervé Renard, a accusé son camarade Eddy Guyot d'agression sexuelle. Jeudi 17 mai 2018, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), Jimmy, également au casting de cette édition avortée, a livré de nouveaux éléments.

Pour information, à leur arrivée sur l'île, les 21 aventuriers ont eu la surprise de participer à la mythique épreuve des poteaux. Les trois meilleurs ont été nommés chefs d'équipe. Eddy et Candide faisaient tous les deux partie de la même équipe, la bleue, mais ils ont pu passer 24 heures avec Jimmy, chef de la tribu jaune, et les 18 autres candidats avant la formation desdites équipes. Ainsi, dès le premier soir, la jeune femme de 21 ans se serait rapprochée de plusieurs aventuriers...

"J'ai eu un tout petit épisode avec elle la première nuit qu'on a tous passée ensemble, raconte Jimmy. Elle a passé le début de nuit avec une personne, assez serrée. Tout le monde était un peu choqué que dès le premier soir on puisse marquer des affinités. Et, dans la nuit, elle est venue contre moi." Face au regard surpris du premier aventurier, Jimmy a préféré s'éloigner et se rendormir à l'arrière de la cabane. "Candide a fini par repartir de là où elle venait", poursuit-il.

Le candidat raconte que tous les participants de cette nouvelle saison avaient adopté une posture droite "un peu comme des Playmobil" à l'exception de la jeune femme qui avait opté pour une position dite "du foetus", contre un camarade. Par ailleurs, Jimmy rappelle que, sur place, "on se caille, on a vraiment vraiment froid et il y a de l'humidité ambiante".

Rappelons que, de son côté, Candide a assuré à la police qu'Eddy avait l'habitude de dormir entre les filles "pour les réchauffer". Une information qu'Eddy dément formellement dans son interview à Closer : "Deux candidates m'avaient demandé à plusieurs reprises de dormir avec elles, parce qu'il faisait froid et qu'elles n'étaient pas rassurées. Comme je suis en couple – ma femme est d'ailleurs enceinte –, je leur avais expliqué que ce n'était pas possible. Ce sont des choses qui ne se font pas, surtout chez nous, les forains." Elle aurait été réveillée en pleine nuit alors que ce dernier était en train de l'embrasser et de pratiquer des attouchements sous ses vêtements. Une version fermement niée par l'agresseur présumé. En effet, ce forain de 34 ans assure avoir dormi tous les soirs "entre un homme et la paroi de la cabane". "Quand les cameramen sont revenus dans la nuit pour nous filmer, je me suis réveillé et Candide était à moitié sur moi. Ça a été filmé et ça me disculpe complètement", a-t-il déclaré.