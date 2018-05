Koh-Lanta annulé : Comment la production gère en off

Alors que l'édition All Stars Koh-Lanta : Le Combat des héros est en ce moment même diffusée sur TF1, le tournage de la prochaine saison du jeu d'aventure avait déjà débuté. Seulement, comme annoncé via un communiqué, tout a été annulé. La cause ? Une candidate, Candide Renard, fille de l'entraîneur Hervé Renard, aurait été victime d'une agression sexuelle de la part d' Eddy Guyot – qui nie farouchement les faits –, lui aussi au casting. C'est la deuxième fois en dix-huit ans qu'un tournage de Koh-Lanta est annulé. Mais que se passe-t-il en off dans ces moments-là ?

Un candidat ayant participé à l'édition 2013, annulée en raison de la tragique mort de Gérald Babin, révèle les coulisses de l'arrêt brutal du tournage au Cambodge auprès de nos confrères de TV Magazine. "Le jeu s'était arrêté de manière brusque et nous avions été réunis dans l'hôtel où se trouve toute l'équipe de production", explique-t-il. À ce moment-là, les participants avaient été informés que leurs familles étaient prévenues de la situation et qu'un communiqué avait été transmis à la presse. "On nous avait confié des téléphones portables pour appeler nos proches et les prévenir de notre retour en France", poursuit-il.

Les candidats "reçus en grande pompe par TF1"

En raison de l'urgence de ce retour, tous les candidats n'avaient pu embarquer dans le même vol et les voyages entre le Cambodge et la France s'étaient fait au fur et à mesure. "À notre arrivée, nous avions dû rester dans l'avion pour ne pas sortir en même temps que tous les passagers pour éviter l'éventuelle présence de la presse", raconte alors cet ex-aventurier anonyme. Une fois à Paris, les candidats ont été "reçus en grande pompe par les dirigeants de TF1" et avaient eu "le numéro de téléphone de la psychologue à joindre en cas de besoin". "Si des journalistes venaient à nous contacter pour parler des événements, nous devions prévenir la production pour voir ce que nous allions dire", ajoute-t-il.

Malgré le drame, bon nombre de candidats de la saison ont souhaité retenter leur chance. "On nous avait fait la promesse que nous serions repris dès la saison suivante, que nous serions prioritaires et que c'était tout à fait normal, précise l'aventurier. Mais finalement, l'année suivante, on a juste eu le droit de repasser le casting en figurant parmi les 50 dernières personnes retenues tout en étant assuré d'être prioritaire." Mais, depuis, aucun candidat de la saison 2013 n'est réapparu à l'écran. "Après le casting, on nous avait rappelé en nous disant : 'tu te doutes bien, on ne peut pas vous reprendre...', raconte l'anonyme. Et on nous dit qu'il faut vraiment qu'on tire un trait définitif sur Koh-Lanta..."

De la même manière, il y a peu de chances que l'on retrouve ainsi les candidats de cette 19e édition du jeu dans des prochaines saisons. Car jusqu'ici, le procédé semble similaire. Candide Renard et Eddy ont regagné la France, chacun à bord d'un vol différent, tandis que les autres participants devraient suivre. Si la jeune femme ne s'est pas encore exprimée, son père, entraîneur de l'équipe nationale du Maroc, a indiqué à nos confrères du Parisien qu'une procédure judiciaire serait lancée. Candice Renard est rentrée hier en début d'après-midi, via Los Angeles, et elle a immédiatement porté plainte. Eddy a ainsi été placé en garde à vue dès son arrivée sur le sol français... à sa descente de l'avion !

Rappelons qu'Eddy Guyot est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés, que ce serait parole contre parole et qu'aucun témoin n'aurait rien vu...

À suivre.