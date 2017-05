Koh-Lanta Cambodge, Claire "hyper choquée" : "Je n'ai pas pu retenir mes larmes"

Tout juste éliminée, à l'issue d'un conseil mémorable, Claire revient sur ce douloureux départ dans une interview accordée à des confrères de Téléstar.

Alors que la majorité des aventuriers avait voté contre Mathilde, cette dernière a surpris toute la tribu en sortant son collier d'immunité. C'est donc Claire, contre qui la controversée Clémentine a voté, qui a dû quitter le jeu. La maman de 38 ans n'a rien vu venir : "J'étais hyper choquée parce qu'on était tous persuadés que c'était Mathilde qui allait sortir. Je ne m'attendais vraiment pas à sortir à ce moment-là. Après c'est le jeu. Je regrette juste d'avoir autant pleuré. Je n'ai pas pu retenir mes larmes."

L'aventurière retient malgré tout de beaux moments, comme les deux conforts qu'elle a gagné et la rencontre avec plusieurs aventuriers avec qui elle a gardé contact. Plus proche dans l'émission des garçons que des filles, c'est tout naturellement qu'elle est restée en bons termes de Vincent, Sébastien et Frédéric. "Je les ai déjà revus. Avec Fred, on a même vu deux épisodes ensemble. On s'appelle, on prend des nouvelles", confie-t-elle.

Si comme pour tous les candidats, l'objectif de Claire était de rester jusqu'aux célèbres poteaux, l'aventurière n'a pas de regrets et préfère se dire, à juste titre, qu'"il faut savoir relativiser dans la vie". Claire peut en effet être fière de son aventure et de son comportement exemplaire du premier au dernier jour.