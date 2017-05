Koh-Lanta Cambodge : Claire éliminée, Clémentine en finale, Mathilde chanceuse !

La semaine dernière, dans Koh-Lanta Cambodge, Kelly et Corentin ont été éliminés de l'aventure et Claire et Sébastien ont dévoilé être des aventuriers particulièrement dangereux. Que s'est-il passé dans cet épisode inédit ? Réponse tout de suite...

Alors que Sébastien s'est déjà fait piquer par un scorpion, c'est au tour de Claire d'être attaquée. Survivor aguerrie, elle sait comment soulager la douleur et s'en sort plutôt bien. Un nouveau nettoyage du camp s'impose donc afin d'éviter une nouvelle agression.

Épreuve de confort

Règle : Les six candidats doivent rester accrochés le plus longtemps possible à une corde située au-dessus de l'eau.

Récompense : Une douche avec soins et massages. Sans oublier une dégustation de fruits frais.

Vincent, le plus lourd des naufragés, chute au bout de cinq minutes. Clémentine lâche après quatorze minutes. Le duel final est composé de Sébastien et Frédéric et c'est le premier qui gagne sans trop de difficultés. Il choisit de partager sa récompense avec Frédéric.

Trek et révélations

Pendant que les gagnants profitent d'une bonne douche, les autres naufragés reçoivent un message qui les convie à partir pour un trek afin de trouver de la nourriture. Clémentine se porte volontaire et part en compagnie de Vincent. Un duo qui fonctionne bien puisqu'ils trouvent rapidement du manioc, de la canne à sucre et des mangoustans.

Sur le camp blanc où Frédéric et Sébastien ont rejoint Claire et Clémentine, la tension règne. Frédéric a appris de la bouche de son ami que Claire, Clémentine, Vincent et lui ont fait un pacte. Une confidence qui le choque car Claire a toujours été sa complice. La jeune femme avoue cette alliance mais confesse qu'elle aurait préféré que Frédéric fasse partie de cette stratégie à la place de Clémentine. Après une nuit de sommeil, prise de remords, Claire fond en larmes.

Dès le retour de Vincent, Fred le convoque pour une explication et le rugbyman admet aussi que ce pacte était une erreur. Seule Clémentine est contrariée par l'honnêteté de Sébastien. De son côté, Mathilde qui est en dehors de toutes ces manigances a bien compris qu'elle est en danger. Elle sait que, pour sauver sa place, elle doit soit gagner l'immunité, soit trouver un collier.

Alors que les spéculation vont bon train, un serpent s'est invité sur le camp. Vincent et Frédéric le tuent à coups de machette. De quoi nourrir un peu plus les naufragés.

Immunité et coup de théâtre !

Règle : Les candidats se retrouvent sur une plateforme située au-dessus de l'eau et doivent passer de plateforme en plateforme en marchant sur des bambous ou des échelles flottantes.

Claire est la première éliminée, puis c'est au tour de Frédéric, Mathilde et Sébastien. Les deux finalistes sont donc Clémentine et Vincent. Pour gagner, ils doivent recommencer le parcours depuis le début. À seulement deux secondes près, c'est Clémentine qui gagne. Avec son totem et son collier d'immunité, la jeune femme est déjà qualifiée pour la finale de Koh-Lanta ! Si c'est une bonne nouvelle pour elle, pour les autres, cela signifie qu'ils ont une chance de moins de pouvoir se qualifier pour l'épreuve d'orientation. Tous cherchent donc les deux colliers d'immunité qui sont cachés sur l'île. Et Mathilde, qui est la plus en danger pour le prochain conseil, en trouve un ! Soulagée, elle fond en larmes et décide de cacher le fameux objet en l'enterrant dans le sable.

Lors du conseil, la belle brune sort son collier d'immunité de son sac et créé la surprise. Après le dépouillement, Mathilde constate que tous les votes étaient contre elle (sauf celui de Clémentine qui a voté contre Claire). C'est donc Claire qui est éliminée. La candidate est effondrée.