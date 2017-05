Koh-Lanta Cambodge : Kelly et Corentin éliminés, piqûre de scorpion !

La semaine dernière, dans Koh-Lanta Cambodge, Marjorie a été éliminée de l'aventure et Vincent s'est de nouveau imposé comme l'homme fort de la saison. Dans cet épisode inédit, une nouvelle règle a chamboulé le futur de l'aventure... Résumé !

Binômes et confort

Alors que quatre femmes et quatre hommes sont encore dans la course, une nouvelle règle chamboule tout. Denis Brogniart annonce que l'aventure se poursuit en binôme. Autrement dit les destins des candidats sont liés.

C'est un tirage au sort qui désigne la composition des duos qui sont : Mathilde et Vincent, Kelly et Corentin, Clémentine et Frédéric et Claire et Sébastien.

Règle du jeu : Récupérer de l'eau de mer avec un seau percé, jeté le contenu de celui-ci à son coéquipier qui se trouve plus loin. Ce dernier doit ensuite faire couler l'eau dans un bambou. Le but étant que le bambou soit rempli le plus vite possible.

Récompense : Une nuit dans une ville côtière sur le continent et une dégustation de crabes.

Si dans l'ensemble les binômes communiquent bien, celui composé de Clémentine et Frédéric s'impatiente. Ils ne s'écoutent pas. Cela ne les empêche pas d'être en tête avec Claire et Sébastien. Et ce sont eux qui gagnent ! Mauvaise perdante, Clémentine, déjà détestée par la France entière, jette son violemment seau dans le sable. Un geste malvenu de sa part puisqu'elle a remporté l'épreuve de confort la semaine dernière.

Pendant que Claire et Sébastien profitent de leur récompense, les complots vont bon train sur le camp blanc. Kelly et Corentin ne sont pas franchement ravis de faire équipe ensemble mais sont rassurés de voir que Claire et Sébastien sont potentiellement les plus menacés.

Épreuves d'immunité

Règle : Chaque binôme est relié à une corde par une boucle. Le but est de se libérer de cette corde. Pour ce faire, il faut arriver au bout d'un parcours tout en suivant le cheminement de la corde qui fait parfois des tours autour d'un obstacle ou est ensevelie dans le sable. Une fois arrivés, les candidats doivent libérer celle-ci qui est prise dans une sorte de labyrinthe.

Une fois de plus, Clémentine et Frédéric sont au coude-à-coude avec Claire et Sébastien et c'est encore ces derniers qui gagnent. Voilà qui n'arrange pas les affaires des autres naufragés qui auraient aimé voter contre eux au prochain conseil.

Piqûre de scorpion

Durant la nuit, Sébastien est piqué par un scorpion qui se trouvait dans sa capuche ! "Ça fait très mal puis ça lance. Le venin se diffuse et après il y a un engourdissement sur la joue", explique-t-il face à la caméra. Un mail qui va durer deux à trois jours.

Pour mieux voir si une bête rôde et éviter que ces dernières soient attirées par le camp, Claire se lance dans un grand ménage de printemps. La jeune femme, accompagnée de Vincent, réalise même la construction de bancs pour ne plus manger les fesses dans le sable.

Se sentant en danger pour le prochain conseil, Corentin part à la recherche des deux colliers d'immunité cachés sur l'île. Vincent et Mathilde ont la même idée mais tout le monde revient bredouille. Une quête qui effraie Clémentine. La jeune femme qui possède déjà un collier serait potentiellement en danger si un de ses concurrents met la main sur un de ses autres Graal.

Histoire de sauver sa peau, Corentin tente de faire croire qu'il a réussi à trouver le fameux bijou mais n'arrive pas vraiment à convaincre les autres candidats.

Place au conseil et au vote. Avec quatre voix contre Corentin et trois contre Kelly, le binôme est éliminé. Avant de partir Corentin donne à Vincent son double vote.