Koh-Lanta Cambodge : Marjorie éliminée, Vincent bluffant, Clémentine ulcérée !

La semaine dernière, dans Koh-Lanta Cambodge, Sandro a été éliminé et a fait don de son collier d'immunité à Clémentine. Un geste qui a largement été commenté par les téléspectateurs. Que s'est-il passé depuis la trahison de certains ex-rouges ? Réponse tout de suite...

Épreuve de confort

Règle : Les candidats doivent aller au bout d'un parcours composé de quatre étapes. Ils partent tous avec un sac six kilos pour les hommes, de trois kilos pour les femmes. A chaque étape, les deux derniers joueurs sont éliminés et font don de leur sac au challenger de leur choix.

Récompense : Un petit déjeuner complet avec viennoiseries, pain, confiture, jus de fruits, oeuf, bacon et crêpes.

Corentin et Marjorie sont les premiers à échouer, Marjorie lègue son sac de 3 kilos à Sébastien et Corentin son poids de 6 kilos à Vincent. A l'issue de la deuxième étape, Mathilde alourdit Sébastien et Frédéric porte son choix sur Vincent qui se retrouve avec 18 kilos à porter ! Kelly et Claire, qui ont perdu, lèguent leur sac à Sébastien (15 kilos) et Vincent (21 kilos). Clémentine, la troisième finaliste, reste donc avec ses trois kilos. Il y a de la solidarité féminine dans l'air... Malgré son énorme handicap, Vincent remporte le jeu, juste devant Clémentine. Ayant le droit de partager sa récompense, il porte son choix sur Clémentine. Le duo se remplit la panse.

Jeu imprévu et handicapant

Les candidats sont persuadés de se rendre à l'épreuve d'immunité mais il n'en est rien même si l'objectif est là aussi de ne surtout pas perdre. La raison ? Le looser aura une voix contre lui lors d'un prochain conseil.

Règle : Il s'agit d'un puzzle vertical. Les candidats doivent construire une tour de trois étages avec, à chaque palier, seize pièces à placer. Ces dernières sont situées sur une plateforme qui se trouve dans l'eau.

Sébastien, Vincent, Frédéric et Mathilde sont les premiers à terminer la première étape. Vincent les devance et gagne aisément l'épreuve. Mais ce qui compte ici ce n'est pas de remporter le jeu mais bien de ne pas terminer dernier. Tout se joue entre Kelly et Corentin. Et c'est la jeune femme qui perd. Elle aura donc un vote contre elle au conseil.

Épreuve d'immunité

Règle : Les naufragés doivent placer un pied sur l'extrémité d'une planche à bascule et maintenir en équilibre deux poteries disposées en équilibre l'une sur l'autre. Le but : éviter qu'elles ne tombent.

Frédéric est le premier à perdre. Il est suivit de Vincent, Marjorie et Sébastien. Au final, tout se joue entre Claire et Mathilde. Et c'est cette dernière qui gagne après 57 minutes de jeu.

Du côté des stratégies, Frédéric qui a appris que Kelly a beaucoup parlé en mal de lui lorsqu'elle a intégré le camp rouge, souhaite voter contre elle. Sa stratégie est de faire croire à toutes les femmes que c'est Claire qui est sur la sellette. Mais Frédéric commet une erreur en en parlant à Mathilde, laquelle cafte tout à ses copines. Les filles sont déçues d'apprendre que l'idée de voter au mérite vole en éclats. Clémentine est carrément "ulcérée", elle se sent trahit et n'hésite pas à s'en prendre violemment à ses messieurs derrière leur dos. Pour se venger, elles souhaite donc éliminer Corentin, le moins méritant des hommes !

Place au conseil, au dépouillement et à une grosse surprise. Avec huit voix contre elle, c'est Marjorie qui quitte l'aventure. C'est finalement le vote au mérite qui l'a emporté. La candidate éliminée donne son double vote à Clémentine.