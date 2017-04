Koh-Lanta Cambodge - Sandro, un traître avec Yassin ? "J'assume..."

Vendredi 28 avril 2017, l'épisode de Koh-Lanta Cambodge (TF1) du jour a fait du bruit. Le rouge Sandro s'est par exemple attiré les foudres d'une grande partie du public en précipitant la chute de son camarade Yassin, un concurrent redoutable, lorsqu'il a hérité du rôle d'ambassadeur face à Mathilde chez les bleus !

Interrogé par nos confrères de Télé Star, Sandro a assuré qu'il assumait ses actes. "Je n'ai pas trahi mon équipe en mettant le nom de Yassin dans la balance. C'était prévu avec les rouges (...) On en avait discuté en amont. Les aventuriers m'ont donc glissé un nom à l'oreille au cas où. Tous ont cité Yassin, sauf lui, qui voulait désigner Manuella", a-t-il expliqué.

Et de poursuivre sur celui qui a fait les frais de sa stratégie : "Humainement, il lui manquait quelque chose. Il avait annoncé la couleur. Après la réunification, il ne serait plus rouge, il était même prêt à faire une alliance. Donc, il était dangereux (...) J'assume les risques que je prends. Je ne suis pas à l'abri d'un retour de manivelle. Je suis joueur dans la vie et dans Koh-Lanta et tant pis si ça peut me jouer des tours !"

Sur Twitter, les internautes n'ont pas été convaincus par le choix de Sandro, assez peu sportif. "Si Sandro accepte la proposition de Mathilde et évince Yassin, je boycotte #KohLanta", "Très hâte que Sandro se fasse sortir et que Clémentine s'étouffe avec son riz, Yassin part avec une classe absolue, bravo à lui #KohLanta", "Et dire que Yassin avait dit dix minutes avant 'Sandro, je lui fais confiance à 100%'", "Sandro, le mec il tombe en même temps que Marjorie et il ose éliminer Yassin, mais quelle horreur !", pouvait-on lire.