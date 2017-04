Koh-Lanta Cambodge - Vincent éliminé et déçu : "J'ai dû leur faire peur..."

Vendredi 28 avril, Vincent a été évincé de Koh-Lanta Cambodge sur TF1. Remis aujourd'hui de ses émotions, l'ancien rugbyman professionnel de 32 ans qui a accueilli un petit garçon ce même 28 avril est revenu sur son élimination lors d'un entretien accordé à nos confrères de Gala.

Tout d'abord, concernant les conditions de son élimination, l'aventurier barbu de l'équipe bleue a commenté : "Les anciens rouges ont tout simple­ment décidé de me sortir à l'una­ni­mité car ils voulaient accen­tuer leur avan­tage numé­rique après la réuni­fi­ca­tion. Ma bonne pres­ta­tion sur l'épreuve du pares­seux pour l'im­mu­nité a aussi dû leur faire peur." Et d'ajouter avec philosophie : "Comme le dit Denis Brogniart, il n'en restera qu'un à la fin, mais oui j'étais déçu."

A propos de cette stratégie d'éliminer les candidats les plus forts (Yassin a été évincé par les ambassadeurs durant le même épisode), Vincent a réagi : "Je comprends cette logique car je connais très bien l'émis­sion. Je savais que c'était une possi­bi­lité. J'ai dit à ma femme Marine que j'es­pé­rais ne pas connaître ce sort. Si je la comprends, c'est en revanche une logique que je n'avais pas du tout envie d'ap­pliquer."

Enfin, à la question de savoir s'il en voulait à certains de ses concurrents, Vincent a renseigné avec sagesse : "Pas du tout. Je regrette seule­ment que ce soit des gens qui n'ont pas fait une grosse perfor­mance sur l'épreuve des pares­seux qui me fassent sortir, juste parce qu'ils sont en surnombre. Mais c'est l'aven­ture Koh-Lanta et on le sait avant de s'en­ga­ger."

Vincent a-t-il été définitivement éliminé de la compétition ? L'avenir nous le dira puisqu'il semblerait qu'un retour de candidat éliminé ce vendredi se profile la semaine prochaine... A suivre !

Koh-Lanta Cambodge, c'est chaque vendredi à 20h55 sur TF1.