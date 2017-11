Koh-Lanta : Comment la prod' induit en erreur les téléspectateurs

Qui n'a pas cherché à en savoir plus sur l'avenir des aventuriers de Koh-Lanta en regardant de près, très près, le générique de l'émission ? Étude des longueurs de barbe, du stade d'amaigrissement des corps... de nombreux téléspectateurs passent les images au peigne fin. La production le sait et multiplie les astuces pour que rien ne soit révélé.

Dans les pages du magazine Télé Loisirs, on apprend donc de la bouche de Julien Magne, directeur des programmes chez Adventure Line Production, que la conception du générique de l'émission est "un travail de fourmis". "On a plusieurs centaines d'heures de rushs et il faut trouver la bonne image, celle qui nous servira pour ces deux séquences [générique et pré-générique, ndlr]. D'autant plus que celles-ci ne sont pas réalisées à la fin de la postproduction, mais plutôt au début", poursuit-il.

Afin d'éviter de spoiler les fans de l'émission, la production diffuse dans le générique les visages des candidats dans le désordre le plus total. "Que les gens aillent loin ou pas dans la compétition n'influence pas leur position dans cette séquence. Chacun bénéficie de la même durée d'apparition, et on respecte une alternance homme-femme", précise le directeur.

Parmi les "leurres" possibles, la prod s'évertue à "élargir des pistes sans en dévoiler l'aboutissement". C'est-à-dire à montrer un moment fort sans savoir à quoi il est relié. Exemple, Marta prend un air dégoûté dans le générique qui semble être connecté à l'épreuve de la dégustation. Pourtant, la candidate n'est pas allée aussi loin.

Récemment, des images d'André ont laissé croire à son retour. Mais ne s'agit-il pas une fois de plus d'une astuce ? Réponse très bientôt...