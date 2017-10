Marta (Koh-Lanta Fidji) : L'aventurière se lance dans un tout nouveau projet !

Une nouvelle aventure qui fait réagir. Dans les commentaires, de nombreux internautes enchaînent les questions sur les coulisses du jeu, certains se demandent comment les aventuriers font pour uriner, comment ils s'occupent tout au long de la journée ou encore comment se passent réellement les éliminations.

Pour rappel, lors d'un entretien exclusif accordé à Purepeople.com, celle qui expliquait pourquoi elle n'avait pas pu concourir à Miss France avait déjà livré quelques secrets. Pour se brosser les dents, Marta expliquait avoir "mélangé de la cendre du feu avec de l'eau", afin d'obtenir une une pâte qui fait office de dentifrice. Et, pour aller aux toilettes, les aventuriers font "dans la nature". "On avait créé un petit coin où on se rendait lorsqu'on avait une envie", avait-elle ajouté.