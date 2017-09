EXCLU – Marta (Koh-Lanta Fidji) : "Je voulais faire Miss France mais..."

Après treize jours d'aventure, Marta a été éliminée de Koh-Lanta Fidji. La jolie brune avait séduit les téléspectateurs avant même que le programme ne démarre. En effet, tout comme Tiffany, la jeune femme a tenté de remporter une couronne de reine de beauté. En 2015, Marta tentait sa chance à Miss Italie. Auprès de Purepeople, elle a accepté d'en dire plus sur le sujet.

La Monégasque de 21 ans nous avoue avoir souhaité participer à l'élection de Miss France. Mais un souci technique l'en a finalement empêchée... "Le problème, c'est que je n'ai pas pu m'inscrire car je n'ai pas la nationalité française, explique celle qui partage la vie d'un ex-footballeur. Donc j'ai dû me rabattre sur Miss Italie." Mais la belle ne regrette rien : "C'était une bonne expérience, j'ai fait la connaissance de personnes qui pourraient m'aider plus tard, comme des photographes ou des organisateurs de défilés. Et si c'était à refaire, je le referai."

Une première expérience qui lui a donné envie de poursuivre dans le domaine du mannequinat, qu'elle admire "depuis toute petite". "Je suis dans trois agences de mannequinat à Nice, pourquoi pas plus tard m'inscrire à Paris. J'attends des propositions...", précise la belle Marta. Pour l'heure, l'aventurière a mis son master en stand-by et attend "plutôt de voir comment ça se passera jusqu'en janvier". Plus encore, elle a été contactée par une agence d'événementiel "importante" pour une collaboration.

En parallèle, Marta ne ferme pas la porte à d'autres éventuels programmes d'aventure. Toutefois, pas question pour elle d'intégrer le casting des Anges de la télé-réalité (NRJ12) ou encore des Marseillais (W9). "Je ne pense pas que ce soit vraiment ma tasse de thé, estime-t-elle. En participant à ces émissions, je perdrais toute la crédibilité acquise grâce à Koh-Lanta. Je n'en vois pas le but."

