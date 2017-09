Koh-Lanta Fidji : Découvrez Thomas, un sportif au corps de rêve

Vendredi 1er septembre 2017, TF1 donnait le coup d'envoi de la vingt-et-unième saison de Koh-Lanta. Et pour cette édition aux îles Fidji, le casting a été séparé en deux équipes : les plus jeunes face aux plus âgés.

Parmi eux, un très séduisant jeune homme qui n'a pas manqué de faire parler de lui par ses talents de leader : Thomas. Âgé de 21 ans, il est étudiant en école de commerce mais c'est également un grand passionné de sport.

En plus d'enchaîner les exploits sportifs, Thomas est aussi et surtout un champion de paddle. En effet, comme il le révélait dans son portrait diffusé la semaine dernière sur TF1, le jeune homme mène une vie réglée comme du papier à musique afin d'entretenir son sublime corps. "Je suis très exigeant avec moi-même donc lorsque j'entreprends quelque chose, je le fais à fond. J'ai une hygiène de vie qui ne me permet pas de sortir. Je me couche tôt, je m'entraîne régulièrement... Je mange sainement, je fais très attention", avait-il expliqué à nos confrères.

C'est d'ailleurs pour cela que l'apprenti-aventurier est très à l'aise dans les épreuves et ne manque pas de guider son équipe puisque dans cette 21e édition du jeu, la plupart des challenges sont aquatiques.

Thomas est aussi un petit cachottier... Comme on peut le voir sur son compte Instagram, l'athlète de haut niveau est modèle photo à ses heures perdues. Il a notamment collaboré avec des marques comme Gant ou Calvin Klein.

Ce n'est que le début de l'aventure et Thomas nous surprend déjà !