Koh-Lanta Fidji : Tiffany grande gagnante ? Les internautes ont tranché !

Après trois mois et demi de diffusion, Koh-Lanta Fidji (TF1) prend fin ce vendredi 15 décembre 2017. Magalie, Tiffany, Sandrine et André sont encore en lice pour remporter les 100 000 euros. Mais avant d'y parvenir, le ou la gagnante va devoir se qualifier à l'issue de la course d'orientation et tenir le plus longtemps possible sur la mythique épreuve des poteaux.

À quelques heures de la grande finale de cette édition du jeu, les téléspectateurs ont déjà élu l'aventurier de la saison. En effet, plus de 130 personnes ont répondu à notre sondage Twitter visant à désigner le ou la personne qui mérite le plus de remporter Koh-Lanta Fidji.

Tiffany est l'aventurière qui arrive en tête, avec 52% des voix. André récolte 26% des votes et se classe en deuxième position, juste devant Magalie qui a séduit 17% de nos internautes. Enfin, Sandrine arrive en quatrième et dernière position avec 5% des voix.

Sans surprise, les téléspectateurs votent en grande partie pour les trois ex-membres de l'équipe des jeunes, délaissant Sandrine, seule rescapée des plus de 30 ans.

Rendez-vous ce vendredi 15 décembre 2017 dès 21h sur TF1 afin de suivre la grande finale de Koh-Lanta Fidji et découvrir l'identité du grand gagnant du jeu.