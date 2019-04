Koh-Lanta – Jesta enceinte : baby bump très avancé et anniversaire très spécial

Jesta et Benoît, qui ont tous les deux participé à Koh-Lanta, l'île au trésor (2016) – le jeune homme avait même gagné l'édition –, attendent leur premier enfant. Très généreux, ils ne cessent de partager les coulisses de cet heureux événement avec leurs followers. Ainsi ont-ils révélé qu'ils allaient avoir un petit garçon et s'amusent-ils à rire des envies de grossesse de Jesta. Lundi 22 avril, le célèbre couple a fêté un anniversaire particulier.

En légende d'une vidéo d'eux les montrant plus amoureux que jamais, Jesta a fait une belle déclaration d'amour à son futur mari. "Il y a trois ans jour pour jour je t'ai rencontré au Cambodge, sur cette île pour vivre l'aventure de ma vie et j'ai eu la chance de trouver mon âme soeur... Je me suis jamais sentie aussi bien, heureuse, épanouie mais surtout entièrement moi-même et sereine grâce à toi. Merci, je t'aime !", a-t-elle écrit.

Sur les images, où elle apparaît sublime en robe blanche – création qui fait penser à celle que porte Nabilla enceinte sur sa dernière photo –, on la voit rire avec Benoît et échanger de nombreux gestes tendres. Jesta caresse son ventre, son chéri aussi.