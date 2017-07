Koh-Lanta : Une ancienne candidate est enceinte !

En 2010, Wafa a participé à Koh-Lanta. Puis, deux ans plus tard, elle a rejoint le casting de Koh-Lanta, la revanche des héros (TF1), émission tournée au Cambodge et remportée par Bertrand. Après sa participation à ces deux saisons du jeu d'aventure, la jolie brune a fait son retour dans le programme Friends Trip 3 (NRJ12) en 2016. Depuis, la jeune femme se faisait plutôt discrète. Et pour cause, sur Instagram, elle a récemment annoncé être enceinte !

En effet, Wafa a partagé sur le réseau social des photos d'elle le ventre bien arrondi. Sur les clichés en questions, l'aventurière prend la pose en bikini, au beau milieu d'une eau turquoise à Saint-Tropez, et embrassant son chéri. Celui-ci pose d'ailleurs tendrement sa main sur le ventre de la future maman.