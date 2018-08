Korn : Mort à 39 ans de Deven Davis, la femme du chanteur Jonathan Davis

Deven Davis, l'épouse du leader et chanteur du groupe Korn, Jonathan Davis, est morte le 17 août 2018. Elle avait 39 ans. C'est un attaché de presse qui a confirmé cette tragique disparition par communiqué. "La famille Davis a le coeur brisé après la perte dévastatrice de Deven Davis, peut-on lire. Nous vous demandons de respecter sur leur intimité – ainsi que des proches de la famille – et leur permettre ainsi de faire leur deuil en privé. Nous vous remercions pour l'amour, la compréhension et les prières de soutien durant ce moment difficile."

La mort de Deven Davis vient refermer le chapitre de deux années très difficiles pour le couple. En 2016, le rockeur américain demandait le divorce en citant des différends irréconciliables. TMZ avance que le jour de la mort de Deven, Jonathan avait déposé un ordre de restriction pour violence conjugale à l'encontre de sa femme. Les documents disaient que Deven Davis, une ex-star porno, était une toxicomane "constamment sous l'influence de protoxyde d'azote, cocaïne et de Norco [un antidouleur puissant qualifiée de drogue tueuse, NDLR]". Le juge avait interdit à Deven la garde et son droit de visite à ses deux enfants, Pirate et Zeppelin. Cette dernière se trouvait dans un centre de désintoxication mais a disparu vendredi 10 août... Les causes du décès n'ont pas encore été révélées.

La mort de Deven Davis intervient alors que Jonathan Davis est entrée en studio avec ses camarades de Korn. Le groupe de nu métal projetait d'enregistrer un douzième album studio, dont la sortie était espérée pour l'été 2019.