Kourtney Kardashian célibataire : C'est déjà fini avec son toy boy de 20 ans !

Un petit tour et puis s'en va ! Après quelques semaines de romance décontractée, Kourtney Kardashian a rompu avec son toy boy, le mannequin Luka Sabbat. Selon les informations révélées par People ce lundi 29 octobre 2018, la star de télé-réalité de 39 ans et le jeune homme de 20 ans ont effectivement décidé de faire route à part, deux mois après avoir été repérés pour la première fois ensemble. "Kourtney ne voit plus Luka. C'était un flirt amusant, mais ce n'est pas bien grave. Elle a des choses bien plus importantes sur lesquelles se concentrer, comme ses enfants et le boulot. Kourtney se porte à merveille", a glissé un indiscret.

Étrangement, la soeur de Kim K et sa conquête ont toutefois de nouveau été photographiées ensemble dans les rues de Los Angeles, quelques heures avant ces révélations dans la presse. Kourtney et Luka ont effectivement été vus dans le même véhicule à la sortie d'un club (voir notre diaporama ci-dessus). Trois théories s'imposent : soit ils ont décidé de rompre après cette ultime sortie, soit ils ont choisi de rester amis. Soit la source n'est pas fiable et ils continuent de se fréquenter...

Vendredi dernier (26 octobre), Luka Sabbat s'est en tout cas affiché au côté d'une autre ravissante brune, une jeune femme avec laquelle il s'est affiché main dans la main à la sortie de la boîte de nuit Peppermint, à West Hollywood. De son côté, la maman de Mason (9 ans), Penelope (6 ans) et Reign (3 ans) vient tout juste de rentrer de son voyage en Indonésie, où elle a profité des derniers jours pour notamment visiter Bali avec ses soeurs Kim et Khloé et leurs enfants.