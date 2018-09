Kourtney Kardashian, 39 ans, attrape dans ses filets un top de 20 ans...

Plus d'un mois après sa rupture avec Younes Bendjima, mannequin de 25 ans qu'elle fréquentait depuis un an et demi, Kourtney Kardashian s'affiche aujourd'hui très proche d'un autre jeune top...

Depuis quelques jours, la vedette de télé-réalité de 39 ans est effectivement inséparable de Luka Sabbat, beau mannequin de 20 ans qui est également ami avec Kendall Jenner. Vendredi 14 septembre 2018, c'est à la sortie du restaurant Craig's à Los Angeles que le duo a été photographié par les paparazzi. Le lendemain, Kourtney et Luka se rendaient à Chicago pour faire la fête avec leurs amis Dave Grutman et Malika Haqq (la BFF de Khloé Kardashian) à l'occasion de l'inauguration de la boîte de nuit TAO Chicago. "Kourtney et Luka étaient proches, on sentait qu'il y avait une alchimie entre eux, ils n'arrêtaient pas de rire et se sont amusés toute la nuit", a glissé un témoin au magazine People.

Une "alchimie" corroborée par le site E! News, média proche de la famille Kardashian. "Kourtney était avec d'autres amis au club TAO, mais elle est surtout restée auprès de Luka. Ils se sont installés ensemble dans le carré VIP et flirtaient beaucoup. Il avait ses mains sur elle et Kourtney souriait. Elle avait l'air très heureuse et ils ont dansé ensemble", a glissé un indiscret ce lundi 17 septembre.

Elle est très attirée par Luka

On apprend également que la maman de Mason (8 ans et demi), Penelope (6 ans) et Reign (3 ans et demi) a toujours été très "attirée" par Luka Sabbat. "Ils sont amis depuis un moment maintenant, mais ils se sont surtout rapprochés après la rupture de Kourtney avec Younes. Ils se sont toujours bien entendus, mais Kourtney était dans une relation sérieuse et elle et Luka avaient alors une relation platonique. Maintenant qu'elle célibataire, elle en profite pour fréquenter qui elle veut. Elle ne cherche rien de sérieux pour le moment, elle veut juste s'amuser. Elle et Luka rient beaucoup, c'est facile pour elle car ils étaient amis avant. Elle est très attirée par lui et veut continuer à le voir. Elle est très à l'aise à ses côtés, elle a toujours pensé qu'il était facile de lui parler et de passer du temps en sa compagnie", a-t-on conclu.