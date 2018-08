Kourtney Kardashian célibataire : Bombe libérée pour ses vacances au Mexique

De quoi lui faire oublier que la flamme qui brûlait ardemment entre elle et Younes Bendjima s'est brutalement éteinte le jour où elle a appris que son compagnon lui avait été infidèle. Selon les informations obtenues par le site TMZ.com, le Français aurait succombé au charme d'une autre femme lors d'autres vacances qui ont suivi celles avec Kourtney et ses enfants en Italie. Pour ne rien arranger, Younes Bendjima s'affichait quelques jours plus tard, très tactile, avec une ancienne conquête du rappeur Tyga et du chanteur Justin Bieber, le top Jordan Ozuna. C'était aussi au Mexique.