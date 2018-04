Kourtney Kardashian cocue à son tour ? Younes Bendjima règle ses comptes

Réputé pour sa discrétion et sa joie de vivre, Younes Bendjima peut également se montrer virulent et colérique lorsque la situation le justifie. Mercredi 11 avril 2018, le petit ami de Kourtney Kardashian s'est emparé de son compte Instagram pour répondre à la publication de deux articles du Daily Mail qui suggéraient des rapprochements suspects avec plusieurs jeunes femmes. Alors que Kourtney Kardashian était en vacances avec sa soeur Kim dans les Caraïbes, le mannequin franco-algérien a en effet été vu lundi soir à Los Angeles avec le mannequin Camila Morrone (20 ans), puis le lendemain soir avec "deux mystérieuses demoiselles" avec lesquelles il venait de dîner.

"Selon une source, Camila et Younes sont juste amis", précisait toutefois le Daily Mail dans son premier article, ravi d'apporter en contrepartie plusieurs photos de Younes en train de discuter et de rire avec Camila Morrone. Dans le second article, le média soulignait les "embrassades" ("hugging") de Younes qui disait au revoir à ses deux "copines". À noter que ces insinuations survenaient quelques heures seulement après les révélations des infidélités de Tristan Thompson, petit ami de Khloé Kardashian. La star de télé-réalité a entre-temps donné naissance à leur premier enfant jeudi, une petite fille née à Cleveland et dont le prénom n'a pas encore été révélé.

Pour Younes Bendjima, les sous-entendus du Daily Mail étaient évidemment l'occasion d'ajouter un peu plus d'huile sur le feu. Et s'il n'avait absolument rien à se reprocher, lui qui est fou amoureux de Kourtney depuis leur rencontre en octobre 2016 à Paris, le top a néanmoins tenu à réagir. "Le Daily Mail alias le Daily Bullshit. Où sont les six autres hommes avec qui j'étais ? Qu'est-ce que vous essayez de faire, les gars ? Bon montage pour un papier de m**de", a-t-il écrit dans sa story Instagram. C'est dit !