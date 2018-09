Kourtney Kardashian : Repérée très proche d'un charmant jeune homme...

Kourtney Kardashian prend du bon temps. Mardi 25 septembre 2018, la star américaine a été repérée lors d'une promenade dans les rues de West Hollywood. La maman de 38 ans n'était pas seule puisqu'elle était accompagnée d'un charmant jeune homme, un beau brun dont le physique rappelle étrangement celui de son ex-compagnon.

L'homme en question est Fai Khadra. Né à Dubaï, ce chanteur et mannequin de 27 ans est bien connu du clan Kardashian puisqu'il est d'abord très proche de Kendall Jenner. Depuis plusieurs années, il évolue ainsi dans les mêmes cercles que les stars de télé-réalité. Il y a quelque temps, Kylie Jenner lui avait même consacré un article sur son application officielle afin de mettre en lumière son travail. Parmi ses amies, il compte également Bella Hadid (avec laquelle il a brièvement flirté avant qu'elle ne se rabiboche avec The Weeknd) et Jordyn Woods, la meilleure amie de Kylie.