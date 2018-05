Bella Hadid et The Weeknd : Les deux ex surpris en train de s'embrasser à Cannes

Bella Hadid et The Weeknd s'étaient fréquentés pendant un an et demi avant de rompre en novembre 2016. Suite à sa rupture avec le supermodel, le Starboy avait ensuite partagé la vie de la chanteuse Selena Gomez entre janvier et octobre 2017. Dans son EP paru le 30 mars dernier, il avait évoqué dans sa chanson Call Out My Name sa rupture avec l'ex de Justin Bieber, décrivant leur histoire comme une "erreur", avant de clamer ses sentiments pour Bella Hadid dans Wasted Times. Le message est visiblement passé.