Bella Hadid et The Weeknd ensemble ? Le mannequin nie, "ce n'était pas moi"

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Bella Hadid et The Weeknd ont cru à une réconciliation le week-end dernier, au festival de Coachella. Le chanteur a été surpris en train d'échanger des baisers avec une jolie brune. Il ne s'agissait malheureusement pas du top model...

La rumeur initiale a été lancée par Us Weekly. Citant un témoin oculaire, le site écrit que Bella Hadid et The Weeknd se sont embrassés vendredi soir (13 avril), à l'issue de la première journée de Coachella, au cours d'une soirée en boîte de nuit. Près d'un an et demi après leur rupture et cinq mois après les premières rumeurs de retrouvailles, Bella et Abel (le vrai prénom de The Weeknd) font l'objet de nouveaux soupçons.

"Ils sont à nouveau ensemble à 100%... Ils étaient complètement l'un sur l'autre", explique l'insider anonyme, précisant que Kendall et Kylie Jenner les ont rejoints à leur table. L'info a même été relayée sur les réseaux sociaux par E! News. Malheureusement, elle a aussi et surtout été démenti par la principale intéressée...

Bella Hadid est formelle : "ce n'était pas moi", écrit-elle en commentaire d'une photo de The Weeknd et elle. Le mannequin de 21 ans ajoute deux émoticônes d'un haussement d'épaules et d'une détective, loupe en main.