Kourtney Kardashian retrouve Younes Bendjima un mois après la rupture

Kourtney Kardashian et Younes Bendjima présents aux mêmes endroits aux mêmes moments, une simple coïncidence ? Certainement pas. La starlette américaine de 39 ans et son ancien compagnon de 25 ans se trouvaient tous les deux au parc d'attraction Malibu Chill Cook-Off le 1er septembre dernier. Si l'ex-couple n'a pas été photographié ensemble, leur réunion a été capturée en images deux jours plus tard.

Le Daily Mail a en effet obtenu la preuve des retrouvailles de Kourtney Kardashian et Younes Bendjima qui ont été repérés à bord de la même voiture le 3 septembre 2018 alors qu'ils allaient récupérer de la nourriture japonaise. Le duo serait ensuite allé admirer le coucher du soleil le long de la Pacific Coast Highway.

Selon plusieurs sources, la maman de Mason (8 ans), Penelope (6 ans) et Reign (3 ans) n'aurait pas remis le couvert avec son ex mais envisagerait sérieusement de lui laisser une chance. "Elle a parlé avec lui et a écouté ce qu'il avait à lui dire. Il lui a dit qu'il ne voulait pas que leur relation se termine et qu'elle lui manquait à le rendre fou. Il lui a expliqué que ce qui était arrivé était surtout un malentendu et qu'il en prenait la responsabilité. Ils ont terminé en allant dîner", raconte un proche à E! News. Si le rabibochage n'a pas encore eu lieu, il pourrait se faire très rapidement : "Kourtney n'est pas à nouveau avec lui mais il y a une forte probabilité pour que cela arrive. Elle n'est intéressée par personne d'autre et est amoureuse de lui."

Après un an et demi de romance avec Younes Bendjima – qu'elle avait rencontré à Paris en octobre 2016 lors du terrible braquage de sa soeur Kim –, Kourtney Kardashian avait rompu avec lui à la fin du mois de juillet dernier. C'est une infidélité qui aurait causé leur rupture mais aucun des intéressés ne l'a jamais confirmé. Ces retrouvailles de Kourtney et Younes ne devraient pas ravir Scott Disick qui déteste le jeune Français.