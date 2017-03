Kristen Stewart, crâne rasé, s'explique : "Je voulais le faire depuis longtemps"

Véritable actrice-caméléon imprévisible, Kristen Stewart a surpris son petit monde en apparaissant crâne rasé et teint en blond à la première de Personal Shopper à Los Angeles, le 7 mars. Actuellement en train de promouvoir aux Etats-Unis le film d'Olivier Assayas – qui sort dans les salles américaines ce week-end – K-Stew a expliqué pourquoi elle a coupé ses cheveux aussi courts. Simple folie capillaire ou obligation professionnelle ?

Invitée jeudi 9 mars dans l'émission The Today Show, la jeune femme révèle avoir sauté le pas pour les besoins du tournage de son nouveau film, Underwater, dans lequel elle interprète une mécanicienne travaillant dans un laboratoire souterrain dévasté par un tremblement de terre. Cela faisait quelque temps qu'elle y songeait. Kristen joint donc l'utile à l'agréable. "Je n'aurais pas besoin de retouches une fois qu'ils me mettront un casque sur la tête", a-t-elle avoué, en assurant cependant que le réalisateur William Eubank lui avait demandé de se raser la tête. Mais ce dernier n'a même pas eu besoin de lui forcer la main. "Je voulais le faire depuis longtemps. C'est génial. J'ai juste envie de secouer la tête toute la journée", a-t-elle conclu, amusé.

À New York, après avoir participé au Today Show ainsi qu'au Late Show de Stephen Colbert Kristen Stewart a également pris part à une première où elle a sublimé son look androgyne et son crâne rasé avec une robe Chanel très glamour.