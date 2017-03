Kristen Stewart s'en prend à "l'ennemi" de son idylle avec Robert Pattinson

D'ordinaire très discrète quand il s'agit d'évoquer sa vie privée depuis leur terrible rupture médiatisée, Kristen Stewart s'est exprimée sur son idylle avec Robert Pattinson et sur sa vie amoureuse aujourd'hui. Interrogée par le London Sunday Times, l'actrice américaine qui est apparue tout récemment le crâne tondu s'est montrée cash.

"Je ne me cachais pas. Je n'ai pas parlé de mes premières relations [homosexuelles, NDLR] qui sont devenues publiques parce que je voulais que les choses qui sont à moi restent à moi", confie la jeune femme qui a affirmé sa bisexualité au grand jour après sa rupture avec son ex-partenaire dans Twilight. "Je détestais que les détails de ma vie soient transformés en une marchandise vendue à travers le monde", ajoute-t-elle. K-Stew poursuit en évoquant l'impact positif qu'elle pouvait avoir sur la vie de ses fans. "Mais compte tenu du nombre incroyable de regards posés sur moi, j'ai soudainement réalisé que [ma vie privée] affectait un grand nombre de gens et pas seulement moi. Je me suis dit que c'était l'occasion de dire des choses intimes qui pourraient aider d'autres personnes à se sentir mieux." La comédienne enchaîne avec le cas Robert Pattinson. "Quand je fréquentais Rob, le public était l'ennemi – et ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre. [La révélation de ma bisexualité] n'a pas été une grande découverte du genre 'J'étais tellement perdue ! Maintenant, je comprends qui je suis'", ajoute celle qui dit ne pas s'être "battue" pour vivre sa sexualité.

Actuellement en couple avec le top Stella Maxwell, Kristen est attendue sur les grands écrans dans le biopic Lizzie et doit tourner dans un thriller d'action intitulé Underwater mettant en scène un groupe de chercheurs qui luttent pour leur sécurité après qu'un tremblement de terre a dévasté leur laboratoire souterrain.