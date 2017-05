Ksenia Tsaritsina : La it-girl russe expose fièrement son diamant de 70 carats

Sur les réseaux sociaux, Ksenia Tsaritsina (qui partage son quotidien familial entre les Émirats arabes unis et la Russie) avait expliqué que son époux était loin d'être "avare" et qu'il aimait régulièrement lui offrir des cadeaux. "Il s'est dit qu'une bague de 30 carats n'était pas assez pour moi. Je suis très perfectionniste en ce qui concerne mon apparence. C'est pour cette raison qu'après deux grossesses, je souhaite être encore plus jolie qu'avant. Je suis mannequin et je sais qu'il est important de rester en forme", avait-elle conclu, toujours selon le Daily Mail.