Kylian Mbappé : Détente à Ibiza avant la reprise avec le PSG

"See you soon", a écrit Kylian Mbappé, toujours adepte des formules laconiques sur Instagram, en épilogue de sa folle semaine de triomphe et en légende de deux images de son passage par le palais présidentiel. Sacré champion du monde, à seulement 19 ans, dimanche 15 juillet 2018 et étincelant lors de la Coupe du monde, le footballeur français a vécu de très belles émotions, les Bleus communiant avec la foule sur les Champs-Elysées avant d'être reçus à l'Elysée par le président Emmanuel Macron et la Première dame Brigitte Macron.

Mais si, ensuite, certains ont rallongé le tour d'honneur en retournant dans leur région d'origine pour fêter le titre en enfant du pays avec les habitants, à l'instar d'Antoine Griezmann à Mâcon ou de Benjamin Pavard à Jeumont, Kylian Mbappé, lui, s'est éclipsé. Histoire de profiter d'un peu de répit pour recharger les batteries et laisser l'euphorie retomber avant de reprendre l'entraînement avec son club du Paris Saint-Germain, vraisemblablement dans le début du mois d'août.

Une petite coupe de cheveux plus tard, photo instagrammée à l'appui, il s'est vraisemblablement envolé pour Ibiza, destination très prisée des stars du ballon rond. Bien que l'attaquant tricolore n'ait pas donné d'indices sur sa destination de vacances, il n'a pas pu refuser quelques photos - qui ont fait surface sur les réseaux sociaux - à des admirateurs croisés lors d'une soirée au club restaurant cabaret Lío, lieu très en vue situé sur le port de la ville d'Ibiza où Lionel Messi et Rafael Nadal étaient également de passage.

Au lendemain de cette sortie nocturne, Kylian faisait ses devoirs de vacances : confortablement allongé à l'ombre, il a regardé le match de préparation PSG - Bayern Munich sur son iPhone avec un bon cocktail, comme il l'a révélé ce samedi 21 juillet dans sa story Instagram. Le repos du guerrier.