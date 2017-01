Kylie Jenner : Accusée de copier Blac Chyna, elle opte pour un carré blond

Elle change de coiffure comme de robe et possède même une pièce entièrement dédiée à ses perruques. À 19 ans, Kylie Jenner est réputée pour ses formes pulpeuses, ses photos sulfureuses, ses opérations (presque) discrètes de chirurgie esthétique mais également pour ses nombreuses folies capillaires. Quelques semaines après s'être décoloré les cheveux (puis être redevenue brune), la vedette de télé-réalité a de nouveau changé de tête...

Jeudi 12 janvier, la benjamine du clan Kardashian et fondatrice de la marque Kylie Cosmetics a publié de nouveaux selfies sur les réseaux sociaux, révélant une coupe résolument plus courte. Adieu, cascade brune, la petite soeur de Kim Kardashian arbore désormais un carré blond. Un look qui ne fait pas toujours l'unanimité auprès de ses fans, qui ont été quelques-uns à déplorer le manque de naturel de la jeune femme. Déjà très maquillée, Kylie Jenner ressemble plus que jamais avec ce blond à une véritable poupée en plastique. "Elle n'arrive déjà pas à bouger la lèvre supérieure et elle ressemble encore à une adolescente", écrit un utilisateur sur Instagram. "Je te préfère en brune", lâche un autre.