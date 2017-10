Kylie Jenner enceinte : Déjà de folles dépenses pour son futur bébé !

Sur le point de devenir maman pour la première fois à tout juste 20 ans, Kylie Jenner s'adonne à toutes sortes d'activités pour préparer à l'arrivée de bébé, à commencer par la création d'une immense garde-robe stylée et surtout très luxueuse.

Selon le site TMZ, la star de télé-réalité américaine a déjà dépensé la modique somme de 70 000 dollars pour habiller son premier enfant, fruit de son amour pour le rappeur Travis Scott. Bébé dont on connaît déjà le sexe, puisqu'il s'agit d'une petite fille qui pointera le bout de son nez en février prochain.

Très discrète depuis la révélation de sa grossesse, la petite soeur de Kim K profite donc de ses journées pour faire du shopping sur internet, une "habitude" qui lui permet de chiner des pièces rares de créateurs mais aussi des accessoires. "Elle a déjà un immense placard qui est rempli et d'autres produits seront prochainement livrés", écrivent nos confrères.

En d'autres termes, il faudra donc s'attendre à ce que le bébé de Kylie Jenner et Travis Scott soit "le mieux habillé" de la famille. Mason (7 ans), Penelope (5 ans) et Reign (2 ans), les enfants de Kourtney, ainsi que North (4 ans) et Saint (21 mois), les enfants de Kim, peuvent trembler.

Pour rappel, Kylie Jenner ne sera pas la seule à donner naissance à son premier enfant puisque sa grande soeur Khloé (33 ans) est aussi enceinte de son compagnon depuis un an, Tristan Thompson (26 ans). Le troisième enfant de Kim et Kanye West, qui ont cette fois fait appel à une mère porteuse, naîtra quant à lui au mois de janvier 2018.