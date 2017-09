Khloé Kardashian enceinte : Un premier bébé avec Tristan Thompson !

Les soeurs Kardashian-Jenner aiment décidément tout faire ensemble. Après Kim, qui accueillera son troisième enfant en janvier prochain avec Kanye West grâce à une mère porteuse, puis Kylie, qui deviendra maman pour la première fois en février à l'âge de 20 ans avec Travis Scott, c'est au tour de Khloé d'attendre un heureux événement.

Selon les informations du site TMZ, la star de 32 ans est effectivement enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec les basketteur Tristan Thompson (26 ans). Un rêve devenu réalité pour celle qui n'a jamais caché ses envies de maternité. D'après nos confrères, la bombe de télé-réalité américaine est enceinte "de trois mois" exactement et a "conçu naturellement" son enfant. "Pour le moment, elle ne connaît pas le sexe du bébé", lit-on.

Khloé Kardashian et Tristan Thompson se fréquentent depuis tout juste un an. Le sportif américain, qui évolue au poste de pivot pour les Cavaliers de Cleveland, est déjà papa d'un petit Prince (9 mois), né de sa précédente relation avec le mannequin Jordan Craig.

Khloé et Kylie accoucheront à peu près au même moment

En juin dernier, lors de l'épisode final de la treizième saison de L'Incroyable Famille Kardashian, la soeur cadette du clan avait annoncé qu'elle avait arrêté la pilule et qu'elle souhaitait avoir plusieurs enfants avec son chéri. "Il veut avoir cinq ou six enfants avec moi, et je trouve ça adorable. On pourrait déjà commencer par en avoir un. Savoir que je ne prends plus la pilule, c'est vraiment effrayant. C'est un grand pas en avant", avait-elle confié.

Selon People, cette nouvelle grossesse rend fous de joie les membres du clan Kardashian-Jenner, et en particulier la benjamine. "Kylie est au septième ciel. Khloé et Kylie accoucheront à peu près au même moment. (...) Kylie adore le fait que sa famille soit aussi soudée. Elle se sent plus préparée que jamais, surtout depuis qu'elle partage cette expérience avec Khloé", a glissé une source proche.

Si l'annonce de sa grossesse a été officialisée quelques jours seulement après celle de sa petite soeur, Khloé Kardashian aurait voulu attendre un peu plus longtemps avant de partager la nouvelle avec le monde entier. "Les choses étaient un peu compliquées avec l'annonce de Kylie car ils ne voulaient pas s'immiscer dans son moment, mais Khloé est arrivée à un stade où elle ne voulait pas ouvertement mentir aux gens, et rester discrète ne fonctionnera plus maintenant qu'elle a entamé son second trimestre. Cette grossesse est quelque chose que Khloé voulait depuis années et des années. Elle ne voulait pas fonder une famille sans être dans la bonne relation. Ce n'est pas arrivé avec Lamar et c'était intentionnel, et elle n'a jamais envisagé de faire un enfant avec James Harden ou French Montana, ou avec quiconque. C'est un moment merveilleux pour elle. Non seulement elle va devenir mère, mais elle va aussi élever un enfant avec l'homme qu'elle aime. Tout le monde est ravi pour eux", a-t-on conclu auprès de People.