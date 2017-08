Khloe Kardashian : Mariage, enfants, elle évoque son futur avec Tristan Thompson

Khloé Kardashian est amoureuse de Tristan Thompson... et ça, elle ne le cache certainement pas !

En effet, dès qu'elle peut assurer que son homme est "le plus merveilleux" ou que son couple est tout bonnement "parfait" dans la presse, la benjamine de la famille Kardashian n'hésite pas à le crier sur tous les toits. D'ailleurs, au cours d'une interview qu'elle a accordée à nos confrères du Daily Mail dimanche 13 août 2017, la bimbo a révélé qu'elle parlait souvent de l'avenir avec son actuel compagnon.

"Je veux absolument fonder une famille, mais je veux le faire sans pression. Tristan est un très bon père [il est le papa d'un petit garçon de 8 mois, fruit de ses amours avec son ex-petite amie, une certaine Jordan Craig, NDLR] et il veut absolument d'autres enfants... Mais on pense que ça se fera en temps voulu. C'est une relation encore récente et j'aime le fait que nous souhaitions prendre notre temps. Une fois que tu as des enfants, tu ne peux pas revenir au temps où ils n'étaient pas là", dévoile l'ex-compagne de Lamar Odon.

"Mes soeurs et moi sommes toujours proches de ma mère, et je sais très bien que ça ne se passe pas en mode 'Maintenant qu'ils ont 18 ans, ne te préoccupe plus d'eux', c'est faux. Tu t'inquiètes toujours de tes enfants, pour le restant de tes jours. Je suis inquiète d'élever un enfant dans un monde de haine et de terreur", poursuit-elle.

Khloé Kardashian pense même finir ses jours avec le sportif américain puisque qu'elle croit en cette union : "Je vis la meilleure des relations que j'aie eues dans ma vie et il n'est pas encore nécessaire pour moi d'avoir une bague (...) Je crois au mariage et je veux me marier de nouveau un jour, mais je n'ai pas de date de fixée."