Khloé Kardashian, bientôt mariée et maman ? Avec Tristan, la romance s'emballe

Il y a quelques jours, Khloé Kardashian lançait un appel à son petit ami Tristan Thompson, affirmant qu'elle était d'ores et déjà prête à l'épouser après neuf mois d'idylle. Aujourd'hui, l'entourage de la star de télé-réalité enfonce le clou, assurant auprès du site Us Weekly que la petite soeur de Kim K est bien en route vers un second mariage. "Ils seront très probablement fiancés avant la fin de l'été", a-t-on confié.

Divorcée de Lamar Odom depuis le mois d'octobre dernier, la bimbo de 32 ans a également hâte de devenir maman. "Elle veut clairement une grande famille. Elle veut plusieurs enfants !", a-t-on déclaré. Khloé Kardashian en est certaine, Tristan Thompson est l'homme de sa vie. À 26 ans, la vedette des Cavaliers de Cleveland est d'ailleurs déjà papa. Le 12 décembre dernier, son ex-conquête, Jordy Craig, avait donné naissance à son premier enfant, un adorable petit garçon baptisé Prince. Et si le sportif n'a jamais vraiment été en couple avec la mère de son fils, il avait en revanche tenu à déclarer le bébé à sa naissance. "Il n'a jamais failli à ses responsabilités avec son fils", ajoute-t-on auprès d'Us Weekly, et c'est pour cette raison que Khloé Kardashian "est certaine qu'il sera un père formidable pour leurs enfants".

En attendant l'annonce prochaine des fiançailles et d'une éventuelle grossesse, la vedette de L'Incroyable Famille Kardashian et son compagnon roucoulent à l'abri des regards indiscrets. Lorsqu'elle n'est pas à Los Angeles, KoKo s'envole aussitôt pour rejoindre son amoureux à Cleveland. Elle était d'ailleurs à ses côtés lorsque ses soeurs Kourtney et Kim s'éclataient comme des petites folles au Mexique... L'amour n'attend pas !