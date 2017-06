Lamar Odom, ex-compagnon de Khloé Kardashian : "Son frère Rob me manque"

Lamar Odom et Rob Kardashian ont jadis vécu une véritable bromance ! Depuis que l'ancien basketteur professionnel a divorcé d'avec Khloé, le petit frère du Klan et lui et ne se fréquentent plus. Et ça, pour l'ex-star de la NBA, c'est difficile à encaisser.

Dans une interview qu'il a accordée à notre consoeur américaine Wendy Williams dans son émission The Wendy Williams Show, Lamar Odom s'est exprimé sur sa relation avec son ancien BFF : "Nous étions très proches autrefois, explique-t-il. C'est peut-être aussi parce que j'ai trop blessé sa soeur que l'on s'est éloigné."

Marié durant près de six années à la cadette du clan Kardashian, il avance également qu'il comprend parfaitement l'attitude de Rob : "Si elle avait été [ma soeur], j'aurais aussi un problème avec moi..." Pourtant, le seul garçon de la famille Kardashian manque à l'ancien basketteur de l'équipe des Knicks de New York, c'est un fait, et il n'hésite pas à l'affirmer : "Il m'a rayé de sa vie... il me manque beaucoup."

Bébé, grossesse, vie de famille... Khloé n'était pas prête

Au cours de son interview, Lamar Odom est également revenu sur les révélations de son ex-femme. "J'avais fait semblant d'essayer d'être enceinte à l'époque. J'étais mariée mais je savais que le contexte n'était pas très sain pour accueillir un enfant", a affirmé Khloé Kardashian dans l'épisode final de la saison 13 de l'émission L'Incroyable Famille Kardashian.

Depuis, l'ex-star de la NBA a rebondi sur ces propos : "Ce n'était sûrement pas le bon moment pour que je devienne père, donc je suppose qu'elle avait raison quand elle a dit ça. Elle aurait pu me le dire à l'époque, mais elle avait sûrement raison. Sans vouloir l'offenser, je pense que ce serait mieux pour nous deux si on gardait nos distances."

Désormais en couple avec Tristan Thompson, Khloé Kardashian semble avoir bel et bien tourné la page de sa relation en dents de scie avec celui qu'elle traite de "toxicomane."