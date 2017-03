Lamar Odom : Drogue, overdose, coma et infidélité... L'interview vérité !

Lamar Odom brise le silence, deux ans après le dramatique accident qui a failli lui coûter la vie. Le 13 octobre 2015, l'ancienne star de la NBA plongeait dans le coma après une overdose dans une maison close de Las Vegas. Le point d'orgue d'une longue descente aux enfers.

"Je ne dirai pas que Khloé acceptait, mais elle tolérait que je prenne de la drogue. C'était mon choix. Au début, je lui ai caché, puis à un moment, j'étais trop frustré alors je me suis dit : 'Tant pis'. En 2011, soit deux ans avant notre rupture, elle m'a trouvé en train de consommer de la coke. Elle était déçue et moi aussi, mais je ne sais pas si c'était parce que j'en prenais ou parce qu'elle m'avait chopé la main dans le sac. Après ça, elle savait que j'en prenais", a-t-il expliqué lors d'une interview confessions pour le magazine Us Weekly.

Outre sa dépendance à la cocaïne, le sportif de 37 ans avait aussi une fâcheuse tendance à l'infidélité. Et le fait d'avoir étalé sa vie privée dans l'émission de télé-réalité familiale de son ex-femme, l'Incroyable Famille Kardashian, ne lui a pas franchement rendu service. "Le fait d'être le mec de Khloé à la télé m'a rendu plus attirant. Les gens qui ne connaissaient rien au basket m'approchaient dans la rue parce qu'il connaissait Lamy [son surnom, NDLR]. Les gonzesses surgissaient d'un peu partout. S'il y a bien une chose que je regrette, c'est d'avoir eu plusieurs liaisons avec d'autres femmes. Ce n'était pas la chose à faire", a-t-il reconnu.

Je voulais seulement me défoncer...

Malheureusement, ses regrets n'ont pas suffi à sauver son mariage toxique avec la starlette, qui s'est depuis recasée avec un autre basketteur du nom de Tristan Thompson. Le couple a divorcé l'année dernière après six ans de mariage en dents de scie et deux précédentes procédures de divorce avortées. "Quand on s'est séparé avec Khloé, mon copain Jamie Sangouthai et moi nous sommes montés d'un cran côté drogue. Je m'en tapais. Je n'étais pas bien et très agressif, je ne voulais pas sauver mon mariage, seulement me défoncer. Rien ne comptait d'autre que la drogue à ce moment-là, ce qui a sans doute précipité la fin de ma carrière parce que je n'avais plus envie de m'entraîner ou de rester en forme", a-t-il ajouté.

S'il reconnaît être tombé le nez dans la poudre, en revanche, Lamar Odom se défend d'en avoir consommé le jour où tout a basculé pour lui dans la Cité du vice. "J'étais tout seul chez moi, je m'ennuyais et je voulais sortir m'amuser. J'ai dû boire un verre pour m'ambiancer mais je n'étais ni bourré ni défoncé. Je me souviens d'être allongé dans un lit avec deux femmes. Je me suis endormi et c'est tout ce dont je me rappelle. Je me suis réveillé quatre jours plus tard en essayant d'enlever les tubes que j'avais dans la bouche", s'est-il remémoré. Sans doute l'accumulation de plusieurs années d'excès, qui ont bien failli lui coûter la vie et qui ont eu raison de son mariage avec Khloé Kardashian, ce qu'il regrette désormais.

Coline Chavaroche