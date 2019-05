Kylie Jenner et sa fille : Stormi en cuir pour une virée stylée

Depuis qu'elle est devenue maman pour la première fois le 1er février 2018, Kylie Jenner est une jeune femme comblée. La petite soeur de Kim Kardashian est totalement gaga de sa fille Stormi, née de son idylle avec le rappeur Travis Scott. Vendredi 3 mai 2019, la milliardaire a décidé de passer la soirée avec son bout de chou en plein coeur de New York.

Alors qu'elle s'apprête à briller pour le Met Gala (le fameux gala 100% mode présidée par Anna Wintour qui se déroulera le 6 mai), Kylie Jenner s'est rendue avec Stormi au Nobu, restaurant très huppé de la Big Apple. Comme à son habitude, la soeur de Kendall Jenner s'est mise sur son 31 et a attiré tous les regards. Avec Stormi dans les bras, elle se dévoilait dans un total look de la marque MACH & MACH. Ce dernier se composait d'un blazer et d'un pantalon en résille scintillant. De son côté, la fillette s'illustrait dans un ensemble tout en cuir. Il était donc impossible de les rater !

Cette petite sortie a tout de même été marquée par l'absence de Travis Scott qui vient de fêter ses 27 ans. Très amoureuse, Kylie Jenner a publié sur son compte Instagram une ancienne photo de son couple lors du Met Gala 2018. Ainsi, tout pousse à croire que le papa de Stormi rejoindra sa famille à New York dans les heures à venir.