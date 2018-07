Kylie Jenner prend une grande décision : "J'ai arrêté les injections aux lèvres"

La maternité a métamorphosé Kylie Jenner. À tel point que la maman de la petite Stormi (5 mois) a décidé de se débarrasser d'une de ses vieilles habitudes : les injections d'acide hyaluronique (les "fillers") dans les lèvres. Et oui, tout arrive !

Dimanche 8 juillet 2018, la star de 20 ans a publié deux photos d'elle sur Instagram, des clichés pris au côté de son amie Anastasia Karanikolaou. Sur les images en question, la chérie de Travis Scott arbore des lèvres bien plus fines qu'il y a quelques mois. Une différence qui n'a pas manqué de taper dans l'oeil de ses fans, elle qui est suivie par plus de 110 millions d'abonnés. "Elle ressemble à l'ancienne Kylie sur ces photos, je ne sais pas pourquoi", a commenté une internaute. "J'ai arrêté les injections", a alors révélé la vedette de télé-réalité et fondatrice de la marque Kylie Cosmetics.