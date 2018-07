Kylie Jenner soulagée : Sa fille a "les lèvres les plus parfaites de la planète"

Les bébés de la famille Kardashian font sensation sur internet et les réseaux sociaux ! Nouvelle preuve avec Stormi Webster, qui reçoit d'adorables compliments de sa maman. Kylie Jenner est persuadée que sa fille possède "les lèvres les plus parfaites de la planète". "Elle ne les tient pas de moi", ajoute la bombe, qui a recours à des injections depuis plusieurs années...

C'est dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube que Kylie Jenner évoque la jolie bouche de sa fille de 5 mois. La superstar de 20 ans et sa meilleure amie Jordyn Woods y répondent aux questions de fans posées sur les réseaux sociaux. Un internaute l'a interrogée sur sa ressemblance avec Stormi : "Lequel de ses traits te fait penser à toi quand tu étais plus jeune ?"

"C'est ma jumelle ! Maintenant, elle ressemble beaucoup plus à son père [le rappeur et producteur Travis Scott, NDLR]. J'ai prié et prié pour qu'elle ait mes grands yeux, et elle a les plus grands yeux au monde", commence Kylie Jenner. Elle poursuit sur un autre de ses atouts : "Elle a les lèvres les plus parfaites de la planète. Elle ne les tient pas de moi, je pense qu'elle les tient de son père".