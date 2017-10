Kylie Minogue face à Valérie Lemercier et son chéri, réunis par Vogue

Depuis le 21 septembre, le Grand Palais, à Paris, accueille une exposition célébrant le centenaire de la naissance du regretté photographe américain Irving Penn. Le 1er octobre, le magazine Vogue Paris organisait une soirée privée en présence de plusieurs invités comme Kylie Minogue, Emily Ratajkowski ou Valérie Lemercier.

Longtemps collaborateur de Vogue, dont certaines de ses couvertures sont d'ailleurs affichées au premier étage de l'exposition, Irving Penn a reçu les hommages de la publication. Une soirée d'inauguration avait lieu avec un parterre de stars impressionnant. On a pu voir la chanteuse Kylie Minogue, dans une robe surprenante robe signée Jean-Paul Gaultier (le créateur était d'ailleurs convié et a pris la pose avec Dita Von Teese) et elle semble avoir passé un bon moment comme en témoignent ses photos sur Instagram.

Il fallait également compter sur Alessandra Ambrosio, l'incendiaire Emily Ratajkowski simplement vêtue d'une ample chemise blanche très ouverte sur la poitrine, Estelle Lefébure, Christian Louboutin, Farida Khelfa ou encore Sandrine Kiberlain, Valérie Lemercier et son compagnon Mathias Kiss, Alain-Fabien Delon, Charlotte Le Bon, Elodie Bouchez, Fergie, Jasmine Sanders, Mademoiselle Agnès, la blogueuse Nicole Warne en haut transparent laissant voir ses tétons...

L'exposition est organisée en partenariat avec le Metropolitan Museum of Art de New York et The Irving Penn Foundation. Sur deux étages, on y découvre majoritairement des clichés en noir et blanc (ce que préférait Irving Penn) qui retracent les différentes périodes de son travail, allant de ses couvertures pour Vogue à ses portraits de stars en passant par une série sur "les petits métiers" ou encore les sexes féminins...