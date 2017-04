Kylie Minogue : Moment de gloire avec un prince très charmant

Le duc d'Edimbourg et l'interprète des tubes I Should Be So Lucky, Confide in Me ou encore Can't Get You out of My Head, qui était radieuse dans une robe maxi à fleurs de la marque Alice McCall, ne sont pas des étrangers l'un pour l'autre : leur dernière rencontre remonte à mai 2016, lorsque Kylie Minogue était venue chanter pour les 90 ans d'Elizabeth II, déjà à Windsor, comme elle l'avait déjà fait en 2012 à Buckingham Palace dans le cadre du jubilé de diamant (le prince Philip était alors hospitalisé pour une infection urinaire). L'artiste a d'ailleurs eu le privilège de rencontrer la souveraine en de multiples occasions.

Kylie a également croisé en maintes occasions le prince Charles (et même, à la fin des années 1980, la princesse Diana), recevant en 2008 des mains de l'héritier du trône ses insignes d'officier dans l'ordre de l'empire britannique, ainsi que les princes William et Harry. À noter que la France aussi l'aime et faisait d'elle la même année un chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres.

Après l'annonce de sa nomination pour le prix de la Britain-Australia Society, la chanteuse avait déclaré : "Je suis une fière 'Aussie' [Australienne] mais la Grande-Bretagne occupe une place très importante dans mon coeur, car j'y ai vécu et travaillé pendant de nombreuses années." Les mélomanes britanniques ne devraient pas manquer de faire comme toujours un bon accueil au prochain album qu'elle prévoit de sortir cette année, fruit de sa collaboration avec les producteurs Guy Chambers, Richard Stannard et Karen Poole ainsi que Robbie Williams.