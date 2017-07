L'amour est dans le pré 2017 : Un ex-prétendant de Julie a trouvé l'amour...

"Je me suis trouvé comme dans un miroir" (sic), a lancé Stéphane à Julie lors des speed dating de L'amour est dans le pré 2017. Une belle déclaration qui ne lui a malheureusement pas permis de conquérir le coeur de l'éleveuse de chevaux, laquelle a préféré inviter Julien et Jean-Michel chez elle. Mais tout ça, c'est du passé car, depuis le tournage, Stéphane a trouvé chaussure à son pied.

Le jeune homme a confirmé à nos confrères du Bien Public : "J'ai rencontré l'amour avec un grand A, tout près de chez moi [en Saône-et-Loire, NDLR], grâce à Chrystelle, qui partage ma vie." Une bonne nouvelle pour celui qui espérait tant séduire Julie.

D'ailleurs, lors de cet entretien, celui qui avait retenu l'attention de la blonde grâce à sa missive revient sur ses sentiments pour la candidate : "J'ai eu un coup de coeur pour Julie. Je me suis retrouvé dans sa description et sa recherche. Malgré la distance, j'ai pris ma plume et écrit mon ressenti." La rencontre a ensuite eu lieu à Paris et, comme il le concède lui-même, "le feeling n'a pas opéré". Néanmoins, Stéphane garde un "bon souvenir" de cette aventure et c'est tant mieux !